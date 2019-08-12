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اقتصاد

ارتفاع العجز التجاري للجزائر في النصف الأول من العام الحالي

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 11:02 م
جريدة الدستور
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أظهرت بيانات حكومية في الجزائر اليوم الاثنين ارتفاع العجز التجاري للبلاد إلى 18ر3 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري مقابل 84ر2 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي.
وكشفت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية نقلا عن مديرية الجمارك انخفاض الصادرات بنسبة 57ر6% سنويا إلى 96ر18 مليار دولار، بينما تراجعت الواردات 30ر4% إلى 14ر22 مليار دولار.
وبلغت صادرات المحروقات التي مثلت 10ر93% من إجمالي الصادرات، 65ر17 مليار دولار بانخفاض نسبته 31ر6%. في حين تراجعت الصادرات خارج المحروقات بنسبة 01ر10% إلى 31ر1 مليار دولار.
وتصدرت فرنسا قائمة عملاء الصادرات الجزائرية بصادرات قيمتها 66ر2 مليار دولار، ثم إيطاليا 501ر2 مليار دولار واسبانيا 259ر2 مليار دولار. فيما بقت الصين تتصدر قائمة أهم الدول المصدرة للجزائر بصادرات قيمتها 2ر4 مليار دولار، ثم بفرنسا 144ر2 مليار دولار وإسبانيا 678ر1 مليار دولار.

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