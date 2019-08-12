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عالم

"بلومبرج": أرامكو السعودية أكثر الشركات ربحية في العالم

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 11:00 م
جريدة الدستور
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حافظت شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو" على مكانتها كأكثر الشركات ربحية في العالم رغم تراجع أرباحها خلال النصف الأول من العام الحالي وتراجع أسعار النفط العالمية.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تراجع أرباح "أرامكو" المملوكة للدولة السعودية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 9ر46 مليار دولار، على خلفية انخفاض أسعار النفط العالمية، مضيفة أن الشركة وزعت أغلب صافي أرباحها على المساهمين لتتفوق أي الشركات العملاقة الأخرى في العالم مثل آبل للإلكترونيات وأمازون للتجارة الرقمية وكذلك شركات النفط العالمية العملاقة مثل شل وبي بي والتي تعاني من تراجع كبير في أرباحها نتيجة تراجع إنتاج وأسعار النفط.
وقال خالد الدباغ كبير نواب الرئيس للشئون المالية والتخطيط والتطوير في "أرامكو" لوكالة بلومبرج "لدينا بعض أكبر الاحتياطيات وأكثر إنتاجية في العالم"، مضيفا أن إعلان الشركة لنتائجها المالية في ظل أسعار النفط المنخفضة "دليل على مرونتنا" وقدرة الشركة على التعامل مع مختلف الظروف
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم نتائجها نصف السنوية، قبل الطرح المنتظر لأسهمها في الأسواق العالمية، والمنتظر أن يكون أكبر طرح في تاريخ أسواق العالم.
وبحسب بيان "أرامكو" الصادر اليوم الاثنين بلغ صافي أرباحها 9ر46 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 9ر52 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بسبب تراجع أسعار النفط مع ارتفاع النفقات.
وذكرت بلومبرج أن الأسواق العالمية تترقب نتائج الشركة السعودية المملوكة للدولة، في ظل انتظار طرح حصة من أسهمها للبيع في الأسواق العالمية خلال العامين المقبلين.
وقال أمين ناصر الرئيس التنفيذي للشركة إنه "رغم انخفاض أسعار النفط خلال النصف الأول من 2019، واصلنا تحقيق أرباح قوية وتدفقات نقدية كبيرة بما يؤكد قوة الأداء التشغيلي" للشركة.
كان متوسط سعر بيع نفط أرامكو خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 66 دولار للبرميل، مقابل 69 دولار للبرميل خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
في الوقت نفسه، استقر متوسط إنتاج الشركة خلال الفترة نفسها في حدود 2ر13 مليون برميل نفط مكافئ يوميا منها 10 ملايين برميل نفط خام.
يذكر أن "أرامكو" نشرت بياناتها المالية السنوية لأول مرة في أبريل الماضي، وذلك قبل طرح سندات قيمتها 12 مليار دولار في ذلك الوقت.
في الوقت نفسه، ذكرت "أرامكو" اليوم أنها صرفت توزيعات نقدية للمساهمين بقيمة 4ر46 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 32 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، رغم تراجع الأرباح.

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