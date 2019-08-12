خالد جلال يتفقد برنامج السيرك القومي فى العيد

تفقد المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، أمس الأحد أول أيام عيد الأضحى المبارك، البرنامج الذى يقدمه البيت الفنى للفنون شعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، للسيرك القومي فى مقره بالعجوزة خلال أيام العيد.



جاء ذلك بحضور المهندس وائل عبد الله، مدير عام السيرك القومى، وأحمد عبد المنعم، مدير عام مكتب رئيس البيت، وإيهاب فاروق المنسق العام للعروض الفنية والمهرجانات بالبيت، وعدد من قيادات ونجوم السيرك القومى منهم مدربى الأسود والنمور الفنان محمد الحلو والفنان مدحت كوتة.



يذكر أن السيرك القومى فى مقره بالعجوزة يقدم برنامج متميز خلال أيام عيد الأضحى تحت إشراف الفنان محمد النوبي، يتضمن البرنامج أكثر من ١٥ فقرة منها " الشرايط، الحبال، البيسكليت، الديابلو، الساحر، البرانيط، استعراض الكلاب، الدودة الشقية، البلنسات، الثعابين، الخناجر، التوازن على الزجاجات، التوازن على السلك، التشكيلات، المطبخ الصينى، السلالم، ويختتم البرنامج باستعراض الأسود والنمور.