رجال الإطفاء يكافحون لاحتواء حريق كبير في قبرص

يحاول المئات من رجال الإطفاء والمتطوعين مساء، اليوم الاثنين، منع حريق غابات ضخم في جزيرة قبرص من الانتشار إلى مناطق سكنية.

واندلع الحريق على بعد حوالي 15 كيلومترا شمال غرب مدينة ليماسول الساحلية، وهي منطقة يرتادها الكثير من السائحين، حسبما قالت إدارة الإطفاء.

وتهدد ألسنة النيران قرى باشنا وكيسوسا وفاوني، مما دفع السلطات إلى القيام بعمليات إخلاء. وأغلقت الشرطة العديد من الطرق السريعة في المنطقة الواقعة شمال غرب ليماسول بسبب الدخان الكثيف.

وتوقفت جهود الإطفاء التي تقوم بها المروحيات والطائرات في المساء بسبب الظلام.

وارتفعت درجات الحرارة في بعض مناطق قبرص لتقترب من 40 درجة مئوية وتسببت الرياح القوية في انتشار النيران.