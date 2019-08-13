فى خدمتك.. تعرف على التطعيمات المجانية ضد أمراض الطفولة
الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 02:25 ص
مرام سعيدطباعة
يبحث الآباء والأمهات منذ اليوم الأول للطفل على التطعيمات اللازمة لأمراض الطفولة الروتينية.
ونقلا عن موقع "الصحة" نقدم لكم التطعيمات بمكاتب الصحة ضد أمراض الطفولة الروتينية (إجباري) وتعطى مجانا:
عند الميلاد:
الجرعة الصغيرة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في الأيام الأولى لعمر الطفل.
الشهر الأول:
طعم ضد الدرن (B. C. G).
الشهر الثاني:
الطعم الثلاثي (ضد الدفتريا – التيتانوس – السعال الديكي):
طعم سابين (ضد شلل الأطفال).
طعم الكبدي (ضد الالتهاب الكبدي ب).
الشهر الرابع:
الطعم الثلاثي (ضد الدفتريا – التيتانوس – السعال الديكي):
طعم سابين (ضد شلل الأطفال).
طعم الالتهاب الكبدي (ضد الالتهاب الكبدي ب).
طعم سولك (شلل بالحقن).
الشهر السادس:
الطعم الثلاثي (ضد الدفتريا – التيتانوس – السعال الديكي):
طعم سابين (ضد شلل الأطفال).
طعم الالتهاب الكبدي (ضد الالتهاب الكبدي ب).
طعم سولك (شلل بالحقن ).
الشهر التاسع
طعم ضد الحصبة:
طعم سابين (ضد شلل الأطفال).
فيتامين أ كبسولات (كبسولة واحدة).
الجرعة المنشطة
(18 شهر):
تطعيمM.M. R الثلاثي الفيروسي ضد الدفتريا والسعال الديكي والتيتانوس والحصبة والحصبة الألماني والنكفي:
طعم شلل الأطفال.
2 كبسولة فيتامين أ.
ونقلا عن موقع "الصحة" نقدم لكم التطعيمات بمكاتب الصحة ضد أمراض الطفولة الروتينية (إجباري) وتعطى مجانا:
عند الميلاد:
الجرعة الصغيرة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في الأيام الأولى لعمر الطفل.
الشهر الأول:
طعم ضد الدرن (B. C. G).
الشهر الثاني:
الطعم الثلاثي (ضد الدفتريا – التيتانوس – السعال الديكي):
طعم سابين (ضد شلل الأطفال).
طعم الكبدي (ضد الالتهاب الكبدي ب).
الشهر الرابع:
الطعم الثلاثي (ضد الدفتريا – التيتانوس – السعال الديكي):
طعم سابين (ضد شلل الأطفال).
طعم الالتهاب الكبدي (ضد الالتهاب الكبدي ب).
طعم سولك (شلل بالحقن).
الشهر السادس:
الطعم الثلاثي (ضد الدفتريا – التيتانوس – السعال الديكي):
طعم سابين (ضد شلل الأطفال).
طعم الالتهاب الكبدي (ضد الالتهاب الكبدي ب).
طعم سولك (شلل بالحقن ).
الشهر التاسع
طعم ضد الحصبة:
طعم سابين (ضد شلل الأطفال).
فيتامين أ كبسولات (كبسولة واحدة).
الجرعة المنشطة
(18 شهر):
تطعيمM.M. R الثلاثي الفيروسي ضد الدفتريا والسعال الديكي والتيتانوس والحصبة والحصبة الألماني والنكفي:
طعم شلل الأطفال.
2 كبسولة فيتامين أ.