الثلاثاء 13 أغسطس 2019 الموافق 12 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

لايف ستايل

فى خدمتك.. تعرف على التطعيمات المجانية ضد أمراض الطفولة

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 02:25 ص
جريدة الدستور
مرام سعيد
طباعة
ads
يبحث الآباء والأمهات منذ اليوم الأول للطفل على التطعيمات اللازمة لأمراض الطفولة الروتينية.

ونقلا عن موقع "الصحة" نقدم لكم التطعيمات بمكاتب الصحة ضد أمراض الطفولة الروتينية (إجباري) وتعطى مجانا:

عند الميلاد:
الجرعة الصغيرة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في الأيام الأولى لعمر الطفل.

الشهر الأول:
طعم ضد الدرن (B. C. G).

الشهر الثاني:
الطعم الثلاثي (ضد الدفتريا – التيتانوس – السعال الديكي):
طعم سابين (ضد شلل الأطفال).
طعم الكبدي (ضد الالتهاب الكبدي ب).

الشهر الرابع:
الطعم الثلاثي (ضد الدفتريا – التيتانوس – السعال الديكي):
طعم سابين (ضد شلل الأطفال).
طعم الالتهاب الكبدي (ضد الالتهاب الكبدي ب).
طعم سولك (شلل بالحقن).

الشهر السادس:
الطعم الثلاثي (ضد الدفتريا – التيتانوس – السعال الديكي):
طعم سابين (ضد شلل الأطفال).
طعم الالتهاب الكبدي (ضد الالتهاب الكبدي ب).
طعم سولك (شلل بالحقن ).

الشهر التاسع
طعم ضد الحصبة:
طعم سابين (ضد شلل الأطفال).
فيتامين أ كبسولات (كبسولة واحدة).
الجرعة المنشطة

(18 شهر):
تطعيمM.M. R الثلاثي الفيروسي ضد الدفتريا والسعال الديكي والتيتانوس والحصبة والحصبة الألماني والنكفي:
طعم شلل الأطفال.
2 كبسولة فيتامين أ.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

حبس شاب أحرق والده بسبب فتاة فى الإسكندرية

منذ حوالي 7 ساعات

بعد صفع أحمد عز.. نيابة برج العرب تستدعي زينة وشقيقتها

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة تحذر من مستحضر بيطري غير مسجل في الأسواق

منذ حوالي 12 ساعة

صحف بريطانيا: تصرفات "صلاح" مع معجبيه تزيد من شعبيته وتذيب قلوب الإنجليز

ads

الصور

image description

الشرطة النسائية تنتشر أمام السينمات لمنع التحرش في العيد

image description

مظاهر احتفالات عيد الأضحى أمام السنيمات

image description

بالصور.. إقبال كثيف في ثاني أيام عيد الأضحى

image description

حديقه الأزهر ترفع شعار كامل العدد في ثاني أيام عيد الأضحي

image description

الزحام يسيطر على حديقة الحيوانات فى ثانى أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

حقيقة وفاة أيمن نور فى تركيا

ضربته بـ"القلم".. القصة الكاملة لـ"خناقة" أحمد عز وزينة فى الساحل الشمالى

بعد صفع أحمد عز.. نيابة برج العرب تستدعي زينة وشقيقتها

"كارثة لحقت به".. القصة الكاملة لـ" رجل العجلة"

ستوديو

أزهري: نشر فيديوهات ذبح الأضاحي حرام شرعا في هذه الحالة

استشاري نفسي تحذر من نشر فيديوهات ذبح الأضاحي لهذا السبب

عضو لجنة الفتوى يوضح حكم مشاهدة الأطفال ذبح الأضاحي

بهذه الكلمات.. هنأ شاروخان جمهوره بعيد الأضحى

رياضة

فالنسيا يتعاقد مع مدافع مانشستر سيتي بـ 32 مليون دولار

موعد طرح تذاكر نهائي كأس تونس

"موراي" يخسر أول مباراة له في فردي التنس بعد غياب 7 أشهر

بايرن ميونيخ يستهل حملة دفاعه عن لقبه بفوز على كوتبوس

الرئيس نيوز

بريطانيا تحرك سفينة حربية لحماية السفن التجارية في الخليج

السيسي في رسالة جديدة للشباب: «هم كلمة السر لعالم أكثر استقرارا وسلاما»

متحدث قوى الحرية والتغيير: نعيش أكثر المراحل حرجا في تاريخ السودان

مصر تصدر بيانا بعد اجتماع قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية السودانية

منوعات

"النوم مع النحل".. طريقة جديدة للعلاج في ليتوانيا

5 آثار إيجابية للموسيقى

جورج كلونى متهم بإقامة علاقة مع عشيقة الملياردير المنتحر "إبشتاين"

والدة جوليان أسانج تكشف عن تعرضه لعملية اغتيال بطيء

كشكول

"الخشت" تطوير ٢٨٠ لائحة وبرنامج دراسي بمعايير دولية

بالفيديو.. "سوهاج" توضح حقيقة اشتباكات المستشفي الجامعي.. وتدين مظاهر بلطجة الأهالي

«عبدالله»: الخميس آخر موعد لاستلام أوراق المتقدمين بمسابقة وظائف التعليم في الفيوم

"المنيا" تُطلق المنتدي الأول لـ" قادة شباب جامعات الصعيد".. ٢٤ أغسطس

إسلام سياسي

بعد زيارة بن زايد.. قرقاش: التحالف السعودي الإماراتي ركن أساسي في استقرار المنطقة

انفجار داخل مخزن أسلحة بالعراق

القبض علي أمريكي يهدد بتنفيذ هجوم إرهابي في"الفيسبوك"

المجلس الانتقالي الجنوبي يجدد مساندته للتحالف العربي


زيت وسكر

ماهى أسباب سرعة ضربات القلب؟..(دراسة)

محافظ الغربية: غرفة العمليات لم تتلق أي شكوى خلال احتفالات عيد الأضحى

ضبط 15 طن دقيق بلدى مدعم قبل بيعة فى السوق السوداء ببنى سويف

مستحضر بيطرى غير مسجل فى الأسواق.. تعرف عليه

مقالات الرأي
ماجد حبته
فيلم هندى باكستانى طويل
لواء.حمدى البطران
انحياز بريطانيا للتشدد الإسلامى
مؤمن المحمدي
تراوتمان
القس. رفعت فكرى
الفلتر الثلاثى
المزيد

الثقافة

فنون العريش تضىء سماء شرم الشيخ.. صور

خالد جلال يتفقد برنامج السيرك القومي فى العيد

سهرة العيد فى رحاب البادية..غدًا

طه حسين قبل حفنة تراب في "الحديبية".. حكايات أهل الكتابة في موسم الحج

صفحتنا ع الفيس بوك