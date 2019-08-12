فينوس تفوز في الدور الأول لبطولة سينسناتي للتنس

عبرت فينوس وليامز المصنفة الأولى عالميا سابقا الدور الأول ببطولة سينسناتي المفتوحة للتنس، بعد تغلبها على مواطنتها الأمريكية لورين ديفيز اليوم الاثنين.



وفازت فينوس المشاركة ببطاقة دعوة بنتيجة 7-5 و6-2؛ لتحافظ على سجلها المثالي أمام ديفيز، إذ لم تخسر أمامها أي مجموعة من قبل وتغلبت عليها أربع مرات.



وأنقذت فينوس سبع من ثماني فرص؛ لكسر إرسالها في المباراة، وفازت في 61 في المئة من نقاط إرسال ديفيز الثاني.



وفي وقت سابق تأهلت كل من القازاخستانية يوليا بوتينتسيفا، وألياكسندرا ساسنوفيتش لاعبة روسيا البيضاء إلى الدور الثاني؛ بعد فوزهما في مباراتين من ثلاث مجموعات.



وتغلبت بوتينتسيفا على اللاتفية إيلينا أوستابنكو بنتيجة 6-2 و6-7 و6-3، فيما انتصرت ساسنوفيتش على الأسترالية أسترا شارما بنتيجة 6-1 و4-6 و6-1.