محافظ الغربية: غرفة العمليات لم تتلق أي شكوى خلال احتفالات عيد الأضحى

صرح محافظ الغربية بأن غرفة العمليات بالمحافظة لم تتلق أي شكاوى من المواطنين خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى.



وأضاف المحافظ أن المحافظة قامت بتوفير خدمة للمواطنين على تطبيق (الواتس أب) والرد على أصحابها بالنتائج، حيث وفرت المحافظة 3 خطوط لهذه الخدمة، مؤكدًا أنه تم توفير السلع الغذائية للمواطنين، مشيرًا إلى أنه تفقد عددا من المتنزهات للاطمئنان على راحة المواطنين.