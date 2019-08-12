إدارة ترامب تراجع قوانين حماية الأنواع المعرضة للانقراض

أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين، تعديلات مثيرة للجدل على قانون حماية الأنواع المعرضة للانقراض الذي يستخدم لحماية الحيوانات والنباتات الأكثر عرضة للتهديد.

وكان المشرعون الجمهوريون وصناعات مثل الأخشاب والتنقيب عن النفط، انتقدوا التشريع الذي يرجع إلى عام 1973 واعتبروه مرهقا أكثر من اللازم، بينما اعتبر نشطاء البيئة القانون نجاحا كبيرا في منع الانقراض المحتمل لمئات الأنواع.

ووصف درو كابوتو، رئيس منظمة "ايرث جاستس" القانونية المدافعة عن البيئة، التغييرات بأنها "محاولة لتدمير قوانين حماية الأنواع المعرضة للانقراض".

وتسعى التوجيهات الجديدة التي أصدرتها إدارة ترامب إلى إصلاح عملية تنفيذ القانون من أجل جمع المعلومات الخاصة بالتأثير الاقتصادي عند دراسة إمكانية إضافة نوع جديد إلى قائمة الأنواع التي تحتاج الحماية.

وتقول الإدارة إن التحليل الاقتصادي لن يستخدم لإصدار قرارات، إلا أن المنتقدين يقولون إنه يفتح المجال لوجود تأثير خارجي.

كما أدخلت الإدارة تغييرات يقول المنتقدون إنها تسمح بتجاهل تهديدات مثل تغير المناخ.