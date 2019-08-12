تراجع أسعار الذرة مع زيادة الإنتاج الأمريكي عن التوقعات

تراجعت أسعار التعاقدات الآجلة للذرة في السوق الأمريكية لتسجل أسوأ أداء لها منذ ست سنوات على الأقل، في أعقاب إعلان وزارة الزراعة الأمريكية زيادة إنتاج الموسم الحالي عن توقعات المحللين.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن وزارة الزراعة الأمريكية تعرضت لانتقادات بسبب البيانات التي نشرتها في الشهر الماضي دون أن تعكس تأخير عملية الزراعة بسبب الأمطار الغزيرة في الغرب الأوسط الأمريكي.



وقد اتخذت الوزارة خطوة غير مسبوقة عندما قامت بإعادة مسح المزارعين للحصول على بيانات أكثر دقة عن موسم زراعة الذرة.



وبحسب البيانات الشهرية الصادرة اليوم، فإن الوزارة خفضت تقديرها للمساحة المزروعة بالذرة خلال الموسم الحالي بمقدار 7. 1 مليون فدان إلى 90 مليون فدان، في حين يتوقع المحللون زراعة 7. 87 مليون فدان فقط.



كانت الولايات المتحدة قد واجهت واحدا من أكثر الفصول الزراعية مطرا، مما أدى إلى تأخير زراعة الذرة وترك مساحات شاسعة من الأراضي بدون زراعة.



وتراجع سعر الذرة بمقدار 25 سنت إلى 9275. 3 دولار للبوشل الواحد تسليم ديسمبر المقبل في بورصة شيكاغو للحاصلات.



وفي حال ختام التعاملات عند هذا المستوى سيكون السعر قد انخفض بنسبة 6% وهو أكبر تراجع للأسعار من مايو 2013