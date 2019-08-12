تأهل شتوتجارت وكارلسروه للدور الثاني بكأس ألمانيا

تأهل فريقا شتوتجارت وكارلسروه المنافسان بالدرجة الثانية إلى الدور الثاني لكأس ألمانيا لكرة القدم.

وفاز شتوتجارت على هانزا روستوك المنافس بالدرجة الثالثة 1 صفر.

وسجل حمادي الغاديوى هدف الفوز لشتوتجارت في الدقيقة 19 من ضربة رأس كما فاز كارلسروه على هانوفر رفيقه في الدرجة الثانية 2 صفر.

وسجل لوكاس جروزريك ومارفن وانيتزيك هدفي الفوز لكارلسروه.