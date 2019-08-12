تأهل شتوتجارت وكارلسروه للدور الثاني بكأس ألمانيا
الإثنين 12/أغسطس/2019 - 09:58 م
تأهل فريقا شتوتجارت وكارلسروه المنافسان بالدرجة الثانية إلى الدور الثاني لكأس ألمانيا لكرة القدم.
وفاز شتوتجارت على هانزا روستوك المنافس بالدرجة الثالثة 1 صفر.
وسجل حمادي الغاديوى هدف الفوز لشتوتجارت في الدقيقة 19 من ضربة رأس كما فاز كارلسروه على هانوفر رفيقه في الدرجة الثانية 2 صفر.
وسجل لوكاس جروزريك ومارفن وانيتزيك هدفي الفوز لكارلسروه.
وفاز شتوتجارت على هانزا روستوك المنافس بالدرجة الثالثة 1 صفر.
وسجل حمادي الغاديوى هدف الفوز لشتوتجارت في الدقيقة 19 من ضربة رأس كما فاز كارلسروه على هانوفر رفيقه في الدرجة الثانية 2 صفر.
وسجل لوكاس جروزريك ومارفن وانيتزيك هدفي الفوز لكارلسروه.