الفرنسي مانجالا يعود إلى فالنسيا الإسباني

أعلن نادي ​فالنسيا​ الإسباني عن عودة لاعبه السابق الفرنسي الياكيم مانجالا مرة جديدة للنادي قادما من مانشستر سيتي بعد فترة أولى موسم 2016 - 2017.



المدافع الدولي الفرنسي خرج من حسابات المدرب الاسباني لنادي مانشستر سيتي بطل البريمرليغ بيب غوارديولا بعد تالق الإنجليزي جون ستونز والفرنسي ايمريك لابورتي ولم يجدد عقده لذا اصبح لاعب حر واستطاع الانتقال.



فالنسيا الأسباني يعتبر ملاذ جيد للدولي الفرنسي الذي شارك مع منتخب بلاده 8 مرات حيث اكد الخفافيش ان اللاعب عاد الى الفريق ولكن هذه المرة بعقد لمدة عامين حتى 2021.