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عالم

تقارير يمنية تكشف طريقة غسل الحوثيين للأموال عبر رجل أعمال شهير

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 09:52 م
جريدة الدستور
وكالات
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أفادت تقارير إعلامية يمنية عن تورط أحد أبرز رجال الأعمال اليمنيين في عمليات تحويل وغسيل أموال لجماعة الحوثيين المدعومة من إيران في اليمن.

ونقلت التقارير في وسائل إعلامية يمنية إبرزها موقع "إخباري" أن رجل الأعمال اليمني "ش. ع" يتولى عمليات غسيل أموال جماعة الحوثيين والتحويلات المالية التي تصلهم عبر مجموعة شبكات غسيل أموال معقدة موزعة على شركات تجارية وهمية وبنوك محلية ودولية يمتلكها، أبرزها بنك اليمن الدولي في اليمن والمعروف بأشهر بنوك اليمن.

وفي هذا السياق أفرجت جماعة الحوثيين على عدد من الشخصيات والموظفين العاملين في بنك اليمن الدولي الأسبوع المنصرم بعد أن كانت قد اعتقلتهم قبلها بأيام بينهم مدير البنك أحمد ثابت بسبب خلافات بينهم وبين مالك البنك "ش. ع"، إلا أنها عادت وأفرجت عنهم بعد توصل الطرفين إلى اتفاقات تخص عمليات تحويل الأموال من وإلى البنك بسرية تامة.

وأدى تفاقم الخلافات بين قيادة المليشيا الحوثية ورجل الأعمال "ش. ع" بعد تعرقل عملية تحويل مالية ضخمة من أحد البنوك في لبنان إلى البنك اليمني الدولي إلا أنهم عادو للعمل مجددا بعد أن اتفقوا على النسب الخاصة بعمليات التحويل التي تم ربطها بعمليات مصرفية وتحويلات من شركات في لبنان وبريطانيا وقطر ودول أخرى.

التقارير الإعلامية كشفت أيضا عن تفاصيل الصفقة السرية بين المليشيا و"ش. ع"، التي كان أهم مضامينها وعود والتزامات رجل الأعمال الشهير بتعاون شركاته المنتشرة في المنطقة في تحويل المبالغ المالية التي تاتي للمليشيا من دول وجماعات إقليمية وتسهيل وصولها إلى اليمن.

الجدير بالذكر، أن رجل الأعمال اليمني "ش. ع" عرف بتهرباته الضريبة الكبيرة وعمليات غسيل الأموال في جزر العذراء البريطانية، حسبما توصل الاتحاد الدولي للصحفيين في الدفعة الثانية من ملف أوراق بنما والتهرب الضريبي، حيث كشفت تسريبات أوراق بنما الثانية أن شركة الاتصالات اليمنية (MTN Yemen) تملك حصصها خمس شركات أوف شور يسيطر على أغلب أسهمها رجل الأعمال "ش. ع" شركة (MTN Yemen) دفعت قرابة 300 مليون دولار كضرائب وبدل تجديد ترخيصها إلى حكومة الحوثيين كمجهود حربي في مخالفة للقانون الدولي ولائحة الجزاءات المفروضة على الحوثي، والأفراد والكيانات التي تحت إمرته، بموجب قراري مجلس الأمن الدولي (2240) و(2216).

وفي الوقت الذي استغل فيه الحوثيون تكنولوجيا الهواتف الخلوية لجمع الأموال، بحسب تقرير خبراء مجلس الأمن الدولي رقم (S201781) والصادر بتاريخ 27 يناير 2017، أرسلت الشركة رسائل نصية منتظمة لقرابة خمسة ملايين مشترك معها تدعوهم للمساهمة في التبرع "للمجهود الحربي" من خلال رسالة دعم بمبلغ 100 ريال (0.47 دولار) لكل رسالة، وفقا لمصدر مسؤول داخل الشركة.

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