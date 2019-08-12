القمص إبرام الأنطوني يشارك في نهضة كنيسة العذراء "نجع رزق شنودة"

شارك القمص إبرام الأنطوني وكيل مطرانية طهطا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية مساء اليوم، بالنهضة الروحية في كنيسة السيدة العذراء مريم بنجع رزق شنودة بطهطا.



وألقى خلال نهضة صوم السيدة العذراء مريم التي نظمتها الكنيسة عظة روحية عن الأسرة المسيحية.



وتأتي نهضة كنيسة السيدة العذراء مريم بنجع رزق شنودة تحت رعاية الأنبا إشعياء مطران طهطا وتوابعها، والتي تستمر على مدار أسبوعين فترة صوم العذراء.



وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ثاني أصغر صومها بعد صوم أهل نينوى، وهو صوم السيدة العذراء مريم، وذلك يوم 7 أغسطس الجاري، والذي يستغرق 14 يومًا مُتصلة تنتهي يوم 22 بعيد العذراء.