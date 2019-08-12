شركة ألمانية للحديد والصلب تسعى لخفض انبعاثاتها الكربونية

أبدت شركة زالتسجيتر ألمانية للحديد والصلب استعدادها لخفض انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الإنتاج.



وحث رئيس مجلس إدارة الشركة، هاينس يورج فورمان، صناع القرار السياسي في ألمانيا، على المسارعة قدر الإمكان في توفير الظروف الضرورية لجعل إنتاج الحديد والصلب في ألمانيا بلا انبعاثات كربونية، قائلا في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" تنشرها الصحيفة غدا الثلاثاء إنه يأمل من صناع القرار السياسي في ألمانيا في "ألا يقتصروا على الكلمات المشجعة، بل يسارعوا في تقديم دعم فعال".



ورأى فورمان أن هذا الدعم يبدأ بتقديم التمويل المالي الذي يساعد الشركات على خفض هذه الانبعاثات، وينتهي بخفض أسعار الكهرباء، وقال: "التيار الكهربائي جوهري إذا أردنا الإنتاج بلا انبعاثات كربونية".



وحذر فورمان من أن الشركات الألمانية لن تستطيع منافسة نظيراتها العالمية في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون طالما ظلت ألمانيا تفرض على الشركات رسوما إضافية ناتجة عن فارق الدعم الذي تقدمه الحكومة لشركات توليد الكهرباء النظيفة وعائدات هذه الكهرباء.



وقدر فورمان تكاليف تعديل مصانع الشركة لتصبح قليلة الانبعاثات الكربونية بنحو مليار يورو في المرحلة الأولى من التعديل، في حين سترتفع هذه التكاليف عدة أمثال في حالة التعديل الشامل.



وقال فورمان إن شركته أعدت بالفعل خططا لإتمام عملية الانتقال إلى الإنتاج النظيف، وقال إن الفكرة الأساسية لهذه الخطط تقوم على الانتقال التدريجي من استخدام الفحم في الإنتاج إلى استخدام الهيدروجين والتيار الكهربائي المولد من مصادر متجددة، مما يخفض انبعاثات الكربون لدى الشركة بنسبة 95%.