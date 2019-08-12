ليبرالية ألمانية تطالب بالسماح للنساء بإعارة أرحامهن والتبرع بالنطف

طالبت السياسية الليبرالية، كاترين هيلينج بلار، العضو بالحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا، بالسماح للنساء بإعارة أرحامهن، وبالتبرع بالنطف.



ورأت هيلينج بلار، على موقعها الإلكتروني أن قانون حماية النطف الذي يعود لعام 1990 قد عفا عليه الزمن، لأنه يحظر طرقا راسخة في الطب.



وشددت السياسية الليبرالية على ضرورة "الاستفادة الشاملة"، وذلك على سبيل المثال من خلال السماح بالتبرع بالبويضات والأجنة، إضافة لإعارة الأرحام بشكل غير تجاري.



يحظر قانون حماية الأجنة في ألمانيا نقل بويضة ملقحة إلى أم مستعارة، بحيث تكون هذه الأم هي فقط التي تنجب.



كما يحظر القانون النية المسبقة لتلقيح البويضات بهدف التبرع بها مستقبلا.



ويهدف المشرع من خلال ذلك لمنع الحصول التجاري على الأجنة.



وقالت هيلينج بلار في تصريح لصحيفة "تاجز شبيجل" اليوم الاثنين: "مثلا، إذا أرادت امرأة أن تلد طفلا لأختها أو أفضل صديقاتها لأن هذه الأخت أو الصديقة ترغب في الحصول على طفل ولكنها لا تستطيع، فنحن نريد جعل ذلك ممكنا".



واشترطت الليبرالية ألا يتم ذلك لتحقيق منفعة شخصية للمرأة التي تعير رحمها لأخرى، وألا تتقاضى أجرا على ذلك، ورأت أن السياسة الألمانية "مترددة كثيرا في هذا الأمر" مقارنة بدول أخرى.