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محافظات

تفعيل مبادرة "سيناء أحلى بينا" على شاطئ البحر بالعريش

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 09:40 م
جريدة الدستور
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بدأ تفعيل مبادرة "سيناء أحلى بينا"، التي أطلقها مكتب شئون سيناء وخدمة المجتمع في جامعة سيناء، في نظافة وتجميل شاطئ البحر بالعريش، تزامنا مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وأعلن رئيس مكتب شئون سيناء وخدمة المجتمع في جامعة سيناء، المنسق العام للمبادرة المهندس أحمد الحجاوى أنه تم إطلاق المبادرة لتعزيز دور المشاركة المجتمعية مع جامعة سيناء لخدمة أهالي المحافظة، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة استهدفت تجميل شاطئ البحر في مدينة العريش باعتباره هو المتنفس الوحيد للأهالي في عيد الأضحى وسائر المناسبات.

وقال المدير التنفيذي للمبادرة المهندس محمود الحجاوى إنه يتم التركيز على توعية المواطنين، وحثهم على المشاركة الإيجابية والحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث، والعمل على تصحيح بعض السلوكيات الخاطئة ومطالبة كل مواطن بأن يبدأ بنفسه ليكون قدوة أمام الآخرين في الحفاظ على الشاطئ.

وأشار إلى أن أكثر من 20 شابا من الطلاب وشباب سيناء يشاركون في المبادرة، داعيا الأهالي إلى التفاعل مع المبادرة من أجل الحفاظ على نظافة الشاطئ وعدم إشعال النيران لطهي الطعام على الرمال البيضاء النظيفة.

وأضاف أنه من المقرر بعد عطلة عيد الأضحى المبارك تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة، التي ستتركز في مجالات خدمة البيئة، انطلاقا من الأفكار الجديدة من أعضاء المبادرة من المتطوعين، وستكون بناءة وهادفة لخدمة أهالي المحافظة، وبتشجيع ودعم من إدارة الجامعة.

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