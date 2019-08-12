"السياحة" تطلق أول فيلم عالمي لحملة للترويج لمصر بشكل عصري

أطلقت وزارة السياحة أول فيلم ترويجي لحملة (People to People)، الذي أنتجته الوزارة بالشراكة مع شركة Beautiful Destinations العالمية، بهدف إلقاء الضوء على الوجوه المصرية المختلفة، حيث يقدم الفيلم لقطات متنوعة تعرض الأماكن الأثرية والسياحية وجوانب من الثقافة المصرية، والطعام المصري والأنشطة الكثيرة من خلال نماذج مختلفة من المصريين.



وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الإثنين - أن حملة (People to People) هي إحدى ركائز محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، ويعتمد أسلوب الترويج في هذه الحملة على المحتوى المعاصر والأدوات التكنولوجية الحديثة في التصوير.



كما تهدف إلى تحديث آليات الترويج لتواكب الاتجاهات العالمية الحديثة، وفي ضوء سعي وزارة السياحة لتقديم مصر للعالم ليس فقط كوجهة سياحية معاصرة ولكن أيضا تسليط الضوء على التنوع الذي يتمتع به الشعب المصري، وخلق تجربة سياحية فريدة للسائح.



ولفتت الوزارة إلى أن الحملة موجهة ليس فقط للخارج ولكن أيضا للشعب المصري؛ للتأكيد على السلوكيات الإيجابية التي تعكس روح الضيافة والترحاب بالسائحين، فضلا عن تعزيز روح الانتماء فى جيل الشباب، وذلك في ضوء الهدف الأشمل للوزارة، وهو أن يعمل فرد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة سواء عن طريق الأنشطة ذات الصلة المباشرة بالقطاع أو غير المباشرة، وهو الهدف الذي وضعته الوزارة في برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.



ونشر الفيلم الترويجي على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة بشركة (Beautiful Destinations)، التي يتابعها أكثر من 20 مليون متابع من أكثر من 180 دولة حول العالم، كما تم نشره على مواقع الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة Experience Egypt.