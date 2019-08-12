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عالم

بولتون: سنؤيد بريطانيا إذا قررت الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 09:33 م
جريدة الدستور
أ ش أ
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أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أن الولايات المتحدة ستؤيد بحماس قرار بريطانيا بالخروج دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف بولتون ـ في تصريحات للصحفيين خلال زيارته إلى لندن - وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين، أن بريطانيا والولايات المتحدة تتوصلان إلى اتفاقات للتجارة على أساس كل قطاع على حدة وتتركان المجالات الأكثر صعوبة في علاقتهما التجارية، مثل الخدمات المالية، إلى مرحلة لاحقة، موضحا أن الهف النهائي هو "اتفاقية تجارية شاملة".

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