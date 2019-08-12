كأس المانيا: فولفسبورج المنقوص يمر بصعوبة وتأهل شتوتجارت

عانى نادي ​فولفسبورج​ قبل التخلص من منافسه المغمور نادي هالسشير ويضمن تأهله للدور المقبل من ​كاس المانيا​ لكرة القدم.



فولفسبورج فاجأه أصحاب الارض وأنهى اللقاء بوقته الاصلي 3 - 3 اضافة الى تعرض لاعب الفولفي جوشا جولافوجي للبطاقة الحمراء د 89 لكنه استطاع التعويض في الوقت الاصافي وحسم المواجهة 5 - 3.



سجل أهداف الفريق الفائز فيجورست د 44 جيرهاردت د 49 فورتادو د 70 كنوتشي د 92 وبريكالو د 94 بينما سجل اهداف الفريق الخاسر درينكوت د 43 وماي د 57 وفيتش د 90.



وفي لقاء آخر ضمن شتوتجارت تأهله الى الدور المقبل بعد فوزه على هانزا روستوك 1 - 0 بهدف الغاديوي د 19. اما ​كارلسروه​ فهزم ​هانوفر​ بنتيجة 2 - 0 وتأهل.