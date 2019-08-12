كأس المانيا: فولفسبورج المنقوص يمر بصعوبة وتأهل شتوتجارت
الإثنين 12/أغسطس/2019 - 09:21 م
وكالاتطباعة
عانى نادي فولفسبورج قبل التخلص من منافسه المغمور نادي هالسشير ويضمن تأهله للدور المقبل من كاس المانيا لكرة القدم.
فولفسبورج فاجأه أصحاب الارض وأنهى اللقاء بوقته الاصلي 3 - 3 اضافة الى تعرض لاعب الفولفي جوشا جولافوجي للبطاقة الحمراء د 89 لكنه استطاع التعويض في الوقت الاصافي وحسم المواجهة 5 - 3.
سجل أهداف الفريق الفائز فيجورست د 44 جيرهاردت د 49 فورتادو د 70 كنوتشي د 92 وبريكالو د 94 بينما سجل اهداف الفريق الخاسر درينكوت د 43 وماي د 57 وفيتش د 90.
وفي لقاء آخر ضمن شتوتجارت تأهله الى الدور المقبل بعد فوزه على هانزا روستوك 1 - 0 بهدف الغاديوي د 19. اما كارلسروه فهزم هانوفر بنتيجة 2 - 0 وتأهل.
فولفسبورج فاجأه أصحاب الارض وأنهى اللقاء بوقته الاصلي 3 - 3 اضافة الى تعرض لاعب الفولفي جوشا جولافوجي للبطاقة الحمراء د 89 لكنه استطاع التعويض في الوقت الاصافي وحسم المواجهة 5 - 3.
سجل أهداف الفريق الفائز فيجورست د 44 جيرهاردت د 49 فورتادو د 70 كنوتشي د 92 وبريكالو د 94 بينما سجل اهداف الفريق الخاسر درينكوت د 43 وماي د 57 وفيتش د 90.
وفي لقاء آخر ضمن شتوتجارت تأهله الى الدور المقبل بعد فوزه على هانزا روستوك 1 - 0 بهدف الغاديوي د 19. اما كارلسروه فهزم هانوفر بنتيجة 2 - 0 وتأهل.