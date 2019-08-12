صرف أحمد عز بعد سماع أقواله في اتهام زينة وشقيقتها بالتعدي عليه

قررت نيابة العلمين صرف الفنان أحمد عز من سراي النيابة ببرج العرب، بعد الاستماع لأقواله في واقعة المشادات والاعتداءات التي حدثت بينه وبين الفنانة زينة وشقيقتها.



وأدلى أحمد عز، بأقواله متهما الشقيقة الكبرى للفنانة زينة، وزينة بالاعتداء عليه وسبه بأحد الفنادق بمنطقة مراسي بالساحل الشمالي أمام الجميع قائلة "أنا حالفة لما أشوفك لازم أضربك"، وأنه حاول الدفاع عن نفسه.



فيما اتهمت زينة وشقيقتها، أحمد عز، بأنه حاول استدراج نجله الذي لم يعترف به خارج الفندق، وشاهدته شقيقة زينة وقامت بمحاولة أخذ الطفل منه لتنشب مشادة حامية معه وتتدخل شقيقتها في الأزمة.

