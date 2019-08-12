الإثنين 12 أغسطس 2019 الموافق 11 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

رياضة

ملاكمة: مروج منازلة الثأر بين جوشوا ورويز يدافع عن الاستضافة السعودية

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 09:17 م
الملاكم البريطاني
الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا
طباعة
ads
دافع إيدي هيرن المشرف على ترويج مباريات الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا الإثنين، عن تنظيم مواجهة الثأر بين ملاكمه ومنافسه الأميركي من أصل مكسيكي أندي رويز في المملكة العربية السعودية، عقب انتقادات من منظمة العفو الدولية لهذه الاستضافة.

وصرح هيرن امام رجال الاعلام على هامش مؤتمر صحفي عقده في لندن "هناك الكثير من الاحاديث حول المكان الذي سيقام فيه النزال. بالنسبة لنا، كان يتوجب أن نذهب إلى مكان يؤمن بالملاكمة، حيث لديهم رؤية".

وتابع "يجب علينا أن ندرك أن هناك عالما آخر غير كارديف وماديسون سكوير غاردن. هذا الحدث يمكن أن يبدل الملاكمة الى الأبد" مشيرا الى احداث رياضية عالمية استضافتها المملكة سابقا.

وستكون العاصمة السعودية الرياض في السابع من ديسمبر المقبل مع الموعد التاريخي بين الملاكمين، بعد ستة اشهر من الخسارة المفاجئة للبريطاني جوشوا في نيويورك بالضربة القاضية خلال الجولة السابعة.

وستقام المباراة الثأرية في الدرعية التي تضم الطريف، الموقع المدرج على قائمة التراث العالمي لليونيسكو، على مشارف العاصمة الرياض.

وأردف رجل الاعمال الذي يدير الشركة المروجة لنزال جوشوا ورويز "ماتشروم بوكسينغ": "انظروا الى جميع الأحداث التي أقيمت هناك قبل الملاكمة: بطولة العالم للفورمولا إي، الجولة الأوروبية للغولف، الكأس السوبر الإيطالية والمصارعة"، مؤكدا أنها "ستكون لحظة مميزة للملاكمة".

وسيحاول جوشوا في المواجهة التي سميت بـ "اشتباك الكثبان"، استعادة ألقاب الجمعية العالمية، المنظمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة، والتي تنازل عنها في يونيو الماضي في نيويورك بخسارته أمام رويز في نيويورك بالضربة القاضية خلال الجولة السابعة.

وتأتي تصريحات هيرن على خلفية الانتقادات التي وجهتها منظمة العفو الدولية لاختيار السعودية لتنظيم هذا النزال، واستشهدت بسجل لانتهاكات لحقوق الانسان، واغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي والحرب التي تقودها السعودية في اليمن.

ورأى هيرن أن صراع "العمالقة" في السعودية من شأنه أن يساهم في تبدل الذهنيات وأن المملكة "تشهد تبدلات، وهم يحاولون التغيير عن طريق الرياضة"، قبل أن يختم "الناس تعتقد انه لا يتوجب علينا أن نذهب الى المملكة العربية السعودية، أو أن النساء غير مرحب بهن. ولكن الرجال والنساء مرحب بهم".

وشكلت نتيجة يونيو إحدى أكبر المفاجآت المدوية في تاريخ الملاكمة، وسقط خلالها جوشوا (29 عاما) الذي يعد أفضل الملاكمين حاليا، وحامل ذهبية أولمبياد لندن 2012، على البساط أربع مرات قبل أن يعلن الحكم حسم النزال بعد مرور دقيقة و26 ثانية على بداية الجولة السابعة.

ودخل جوشوا النزال كالمرشح الأبرز للحفاظ على سجله الذي تضمن 22 فوزا (21 منها بالضربة القاضية) مقابل خسارة واحدة، في حين أن سجل رويز تضمن 33 فوزا (بينها 22 بالضربة القاضية)، مقابل خسارة واحدة.

وبات رويز ملك الوزن الثقيل باحرازه الألقاب الثلاثة بفوزه الثالث والثلاثين مقابل هزيمة واحدة أمام النيوزيلندي جوزيف باركر على اللقب الذي كان شاغرا في تصنيف المنظمة العالمية في ديسمبر 2016. واعتبر الملاكم الملقب بـ "المدمِر" أن ما حققه "حلم تحوَل الى حقيقة".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

ضربته بـ"القلم".. القصة الكاملة لـ"خناقة" أحمد عز وزينة فى الساحل الشمالى

منذ أقل من ساعتين

عضو لجنة الفتوى: صلاة الرجل على عجلة صحيحة

منذ حوالي 10 ساعة

"كارثة لحقت به".. القصة الكاملة لـ" رجل العجلة"

منذ حوالي 10 ساعات

بعد هجوم حاد.. أحمد حسن وزينب يعتزلان السوشيال ميديا

ads

الصور

image description

الزحام يسيطر على حديقة الحيوانات فى ثانى أيام عيد الأضحى

image description

صور.. تفحم سيارة على دائري القليوبية

image description

"الشباب والرياضة" تنظم احتفالات بمناسبة العيد في بورسعيد

image description

مجموعة صور ترصد أولى أيام عيد الأضحى المبارك بأسوان

image description

إقبال كثيف على سينمات وسط البلد في أول أيام عيد الأضحى (صور)

الأكثر قراءة

ضربته بـ"القلم".. القصة الكاملة لـ"خناقة" أحمد عز وزينة فى الساحل الشمالى

عجل يقتل جزارًا ويصيب 9 أشخاص قبل ذبحه في أول أيام العيد بالإسماعيلية

بعد صفع أحمد عز.. نيابة برج العرب تستدعي زينة وشقيقتها

"كارثة لحقت به".. القصة الكاملة لـ" رجل العجلة"

ستوديو

محمود علاء يشارك في التدريبات كاملة للزمالك.. وعبد العزيز يؤدي مرانا فرديا

فشل مفاوضات الزمالك مع رامون دياز

خبير بالشأن الأوربي: أمريكا تسعى لهدم أي روابط بين الاتحاد وبريطانيا

تأهيل خاص لعبدالله جمعة وحفني في الجيم

رياضة

تأهل شتوتجارت وكارلسروه للدور الثاني بكأس ألمانيا

الفرنسي مانجالا يعود إلى فالنسيا الإسباني

كأس المانيا: فولفسبورج المنقوص يمر بصعوبة وتأهل شتوتجارت

ملاكمة: مروج منازلة الثأر بين جوشوا ورويز يدافع عن الاستضافة السعودية

الرئيس نيوز

أحمد عز أمام النيابة بعد صفعه على وجهه من شقيقة الفنانة زينة بالعلمين

مسؤول بالشركة: أرامكو السعودية مستعدة للطرح العام.. والقرار فى يد المملكة

انفجار مخزن أسلحة في بغداد.. والسفارة الأمريكية تطلق الإنذار

ثمنه 46 ألف جنيه.. الصحة تحذر من عبوات مهربة لأحد أدوية الأورام

منوعات

"النوم مع النحل".. طريقة جديدة للعلاج في ليتوانيا

5 آثار إيجابية للموسيقى

جورج كلونى متهم بإقامة علاقة مع عشيقة الملياردير المنتحر "إبشتاين"

والدة جوليان أسانج تكشف عن تعرضه لعملية اغتيال بطيء

كشكول

بالفيديو.. "سوهاج" توضح حقيقة اشتباكات المستشفي الجامعي.. وتدين مظاهر بلطجة الأهالي

«عبدالله»: الخميس آخر موعد لاستلام أوراق المتقدمين بمسابقة وظائف التعليم في الفيوم

"المنيا" تُطلق المنتدي الأول لـ" قادة شباب جامعات الصعيد".. ٢٤ أغسطس

جامعة القاهرة تعلن عن ٤ برامج جديدة بالآداب.. تعرف عليها

إسلام سياسي

بعد زيارة بن زايد.. قرقاش: التحالف السعودي الإماراتي ركن أساسي في استقرار المنطقة

انفجار داخل مخزن أسلحة بالعراق

القبض علي أمريكي يهدد بتنفيذ هجوم إرهابي في"الفيسبوك"

المجلس الانتقالي الجنوبي يجدد مساندته للتحالف العربي


زيت وسكر

ضبط 10444 قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة

مبادرة “الكشف المبكر عن سرطان الثدي” بالأقصر في الأول من سبتمبر

قبل إقراره رسميًا.. 8 معلومات عن تعديلات قانون الحجز الإداري

وزيرة الصحة توجه رسالة للمواطنين بشأن خطوط الطوارئ

مقالات الرأي
ماجد حبته
فيلم هندى باكستانى طويل
لواء.حمدى البطران
انحياز بريطانيا للتشدد الإسلامى
مؤمن المحمدي
تراوتمان
القس. رفعت فكرى
الفلتر الثلاثى
المزيد

الثقافة

سهرة العيد فى رحاب البادية..غدًا

طه حسين قبل حفنة تراب في "الحديبية".. حكايات أهل الكتابة في موسم الحج

هيئة الكتاب تستعد لمعرض القاهرة الـ51

كيف احتفلت الثقافة الجماهيرية بعيد الأضحى؟

صفحتنا ع الفيس بوك