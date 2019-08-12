"أوسرام" الألمانية تبدأ مفاوضات استحواذ مع "أيه. إم. إس" النمساوية مقابل 4.1 مليار دولار

أعلنت شركة صناعة أنظمة الإضاءة الألمانية "أوسرام ليشت أيه. جي" اعتزامها بدء التفاوض مع "أيه. إم. إس" النمساوية بشأن صفقة الاستحواذ على أوسرام مقابل 7ر3 مليار يورو 1ر4 مليار دولار، وهو ما يثير الشكوك حول العرض المنافس المقدم من شركتي الاستثمار المالي "بين كابيتال" و"كارليل جروب".



وقال "أوسرام" في بيان اليوم الاثنين إن العرض الذي قدمته "أيه.إم.إس" أمس وقيمته المالية يبدو "ملزما ومجديا".



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه مع بدء "أوسرام" للمحادثات، فإن الشركة الألمانية المتخصصة في صناعة أنظمة الإضاءة ووحدات الاستشعار، تتخلى عن اتفاق سابق كان يمنع "أيه. إم. إس" من تقديم عرض للاستحواذ على الشركة الألمانية لمدة عام.



وكانت "أيه. إم. إس" قد أعلنت في وقت متأخر من مساء أمس تقديم عرض للاستحواذ على "أوسرام" بسعر يفوق السعر المقدم من "بين كابيتال" و"كارليل" الذي سبق أن أعلنت الشركة الألمانية قبوله في الشهر الماضي.



وكانت الشكوك قد ثارت بقوة حول مصير الاتفاق بشأن عرض "بين كابيتال" و"كارليل" عندما اعترضت مجموعة التأمين الألمانية "أليانز" وهي أكبر مساهم في "أوسرام" على العرض واعتبرته أقل من أن تتم الموافقة عليه.



كانت "أيه. إم. إس" قد وافقت في يونيو على الامتناع عن تقديم أي عرض لشركة "أوسرام" لمدة عام كشرط للحصول على البيانات المالية الخاصة بالشركة الألمانية. في الوقت نفسه من حق "أوسرام" التنازل عن هذا الشرط، إذا انتهت مفاوضات الاستحواذ بينهما بنجاح.