انتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقًا بالنيل في حلوان

لقي شاب في مقتبل العقد الثاني من العمر، مصرعه غرقًا اليوم الاثنين، أثناء السباحة في مياه النيل، احتفالًا بعيد الأضحى، برفقة أصدقائه بالقرب من معدية ركن فاروق، بكورنيش النيل بمدينة حلوان.



تلقى العميد علاء جودة، مأمور قسم شرطة حلوان، إخطارا من شرطة المسطحات المائية يفيد بمصرع شاب يدعى "فوزي. ح. س" 17 سنة، يقيم بمنطقة التبين، نتيجة إسفكسيا الغرق أثناء السباحة في مياه النيل بركن فاروق، دائرة القسم.



وتبين من التحريات التي أجراها النقيب محمود سعداوي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، أن الشاب توجه برفقة عدد من أصدقائه للسباحة في مياه النيل هربا من حرارة الجو، وذلك بجوار معدية ركن فاروق، إلا أن التيار جرفه إلى منطقة دوامات قوية لم يستطع الخروج منها فغاص إلى أسفل المياه مما تسبب في غرقه حيث تمكن زملاؤه من انتشاله بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة.



وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي حلوان العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.