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سياسي

"الصحفيين" تتجهز لدورات تدريبية مكثفة عقب العيد

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 09:11 م
جريدة الدستور
الحسين عبيد
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تستعد لجنة التدريب وتطوير المهنة بنقابة الصحفيين برئاسة جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة، لعقد 4 دورات تدريبية للزملاء الصحفيين عقب إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة.

وتشمل الدورات حول كتابة السيناريو والكتابة الإبداعية الصحفية، ومهارات الإنفوجرافيك، ومهارات إعداد البرامج التليفزيونية لتطوير الأداء المهني للصحفيين بالتنسيق مع مجموعة متميزة من الزملاء الصحفيين والخبراء المتخصصين في مجال التدريب للإشراف على الدورات التدريبية التي تعقد بمركز التدريب بالنقابة.

وتتناول الدورات التدريبية "الصحفي السيناريسيت" فن كتابة السيناريو للسينما والتليفزيون والإذاعة والمسرح والقصة الخبرية وكتابة أفلام وثائقية عن رموز الصحافة المصرية، والتي يتم تصويرها لإنشاء أول مكتبة مصورة للنقابة، بالإضافة إلى الأفلام أيضًا قصص المؤسسات الصحفية الكبرى.

ويحاضر في الدورة ويشرف على كتابة الأفلام الكاتب الصحفي والسيناريست المعروف سمير الجمل، ويتسلم المشارك كتاب "ألف باء سيناريو" وكتاب "أفضل سيناريو في التاريخ"، ومن المقرر أن تبدأ الدورة يوم السبت 17 أغسطس، وتعقد 3 مرات أسبوعيًا "السبت - الأثنين - الأربعاء" ولمدة أسبوعين.

أما الورشة الثانية فتعقد تحت عنوان: (الكتابة الإبداعية الصحفية) Nonfiction News Story، وتهتم بالكتابة في صحافة العمق، الصحافة المبنية على الحكي وليس الإخبار فقط، حيث تهدف إلى تنمية مهارات وسلوك الصحفي في التعامل مع التقارير، والقصص الخبرية، والقصص السردية، وفيتشر سواء للنشر في الصحف، أو على البيئات الرقمية.

ويقوم بالتدريب الكاتب الصحفي الزميل خالد البرماوي الخبير المعروف في مجال الإعلام الرقمي، وتعقد عقب إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة لمدة 3 أيام، والورشة مجانية وتسجل الأسماء بمركز تدريب النقابة.

وتعقد الورشة الثالثة تحت عنوان "مهارات الإنفوجرافيك"، وتشمل كل من: تعريف الإنفوجرافيك، وأنواعه، وكيفية تحريره وتصميمه، واستخدماته في الصحافة الورقية والسوشيال ميديا والمواقع الإلكترونية، وكيفية الوصول لفكرة للإنفواجرافك، واستخدماته في الشركات الكبري لتسويق منتجاتها، ومدة الدورة ٣ أيام.. وتبدأ عقب إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة، ويقوم بالتدريب الزميل الصحفي ياسر ابو العز نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والورشة مجانية.

أما الورشة الرابعة فتعقد تحت عنوان (مهارات الكتابة للصورة وإعداد البرامج التليفزيونية)، حيث تتناول مهارات وشروط الكتابة للصورة، ومراحل الإنتاج المرئي للبرامج (ما قبل التصوير - أثناء التصوير - ما بعد التصوير)، ومهارات إعداد الفكرة، وتقديم الفكرة للقنوات بشكل احترافي، وأساسيات المعالجة وكتابة الاسكريبت، ومهارات إجراء المقابلات ووضع الأسئلة، ومهارات التفاعل مع الجمهور ومواجهة المواقف الحرجة، وتسويق البرامج عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتقدم الورشة الزميلة الصحفية صفاء عبد الحميد -استشاري برامج تدريبية ومدرب إعلامي معتمد بالعديد من المؤسسات الدولية، وتعقد الورشة عقب إجازة عيد الأضحي المبارك مباشرة، والورشة مجانية والاشتراك بأسبقية الحجز.

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