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عالم

شركة بلجيكية للاتصالات تقطع علاقاتها مع شركة مملوكة جزئيا لجنرالات الجيش في ميانمار

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 09:10 م
جريدة الدستور
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قررت شركة بلجيكية متخصصة فى مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية قطع علاقاتها التجارية مع إحدى شركات الاتصالات المملوكة جزئيا للقادة العسكريين في ميانمار؛ تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة.

وذكر راديو (صوت أمريكا) - في نشرته الليلة باللغة الانجليزية - أن الشركة البلجيكية (NEWTEC) أوضحت - في بيان أصدرته بهذا الصدد - أنها قطعت علاقاتها التجارية مع شركة (MYTEL) للمحمول في ميانمار والمملوكة جزئيا لبعض جنرالات الجيش فى ميانمار؛ تنفيذا لتوصيات لجنة تقصي الحقائق التابعة للامم المتحدة الصادرة عام 2018 التي طلبت من الشركات التجارية في العالم قطع جميع علاقاتها المالية مع جنرالات الجيش فى ميانمار بسبب مايتردد عن دورهم في حملات القمع التي ارتكبت بحق المسلمين من طائفة (الروهينجا)، والتي أدت إلى اضطرارهم للهرب إلى بنجلاديش المجاورة.

وكانت لجنة تقصى الحقائق - المكونة من 3 خبراء - قد خلصت إلى ضرورة ملاحقة كبار جنرالات الجيش في ميانمار لدورهم في أعمال الإبادة الجماعية ضد الروهينجا عام 2017، التي أجبرت أكثر من 600 الف شخص، منهم إلى الفرار إلى بنجلاديش.

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