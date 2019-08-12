الأطفاء الكويتية تسيطر على حريق في مستشفى خاص قيد الإنشاء

أعلنت الإدارة العامة للاطفاء في الكويت السيطرة على حريق اندلع في مستشفى خاص قيد الإنشاء في منطقة المهبولة بمحافظة الاحمدي( 33كيلومترا جنوب الكويت العاصمة)،واقتصرت الأضرار على

الماديات.

جاء ذلك في بيان اصدرته الإدارة العامة للإطفاء اليوم الاثنين، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وذكر البيان أن الحريق كان في الدور الثاني ونشب في مواد إنشائية متنوعة وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحادث من دون وقوع أي إصابات بشرية في حين تم فتح التحقيق لمعرفة أسباب الحادث وكشف ملابساته.