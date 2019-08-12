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قبل مواجهة الفريقين في الكأس.. ماذا يحدث لو خسر الأهلي أمام بيراميدز؟
الإثنين 12/أغسطس/2019 - 08:30 م
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يشهد ملعب برج العرب في الثامنة مساء السبت المقبل، المباراة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز والمقرر إقامتها ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.
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