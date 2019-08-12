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عالم

رئيس أفغانستان ينتقد محادثات السلام بين الولايات المتحدة وطالبان

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 08:23 م
جريدة الدستور
أ ش أ
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انتقد الرئيس الأفغاني أشرف غنى، محادثات السلام التي تجرى بين الولايات المتحدة وعناصر حركة طالبان المتمردة في الدوحة، بغرض إنهاء الحرب الطويلة فى افغانستان.

وأضاف الرئيس الأفغاني - في تصريحات أدلى بها في كابول، حسبما ذكر راديو (صوت أمريكا) في نشرته الليلة باللغة الإنجليزية - "إن مستقبل أفغانستان لن يتحدد من خارجها، سواء فى عواصم الدول الصديقة أو الأعداء أو الجيران، إن مصير أفغانستان يجب أن يتحدد داخل حدودها".

وتابع الرئيس الأفغاني - فى كلمة القاها بالقصر الرئاسى في كابول - "لا نريد تدخل أي طرف فى شئوننا"، مشددا على أنه يتعين على المحادثات التي تجرى بين الولايات المتحدة وطالبان ألا تقف فى طريق إجراء الانتخابات التي من المقرر أن تجرى في افغانستان بنهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن الحكومة الأفغانية المنتخبة ستكون في وضع أفضل للتفاوض مع المتمردين (طالبان) لإنهاء عقود من الأعمال العدائية مع القوات الحكومية فى أفغانستان.

وكانت الجولة الثامنة من المحادثات بين الولايات المتحدة وطالبان لإنهاء الحرب فى أفغانستان التى دامت نحو 18 عاما قد انتهت دوان إعلان الطرفين عن التوصل إلى أية نتائج، فيما اكتفى المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد بالقول إن المحادثات انتهت باتفاق الطرفين على الرجوع إلى القيادات من أجل تحديد الخطوات التالية.

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