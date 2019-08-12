ضبط 15 طن دقيق مدعم في بني سويف

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بنى سويف، بالاشتراك مع وحدة مباحث التموين بمديرية أمن بنى سويف 15 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعة في السوق السوداء.



وضبطت الحملة "ج. ك"، أحد تجار السوق السوداء، والذي قام بتجميع 290 جوال دقيق مدعم والمخصص للمخابز البلديه زنه الجوال (50) كم؛ لإعادة بيعها بغرض التربح بمركز ناصر بني سويف.



وشارك في الحملة التي أشرف عليها وصفي عبد الله مدير المديرية، وبرئاسة عقيد دكتور محمد محفوظ رئيس مباحث التموين، وعصمت محمد وكيل مديرية التموين وعضوية أحمد دياب مدير الرقابة التموينية ورمضان معوض مدير إدارة تموين المركز ونادر شفيق مدير إداره التجارة الداخلية، ورضا أحمد ووائل عبد اللطيف كبيري مفتشي مباحث التموين.