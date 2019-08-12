الاتحاد الأوروبي يدرس فرض رسوم على واردات الصلب المقاوم للصدأ من الصين

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم أنها تدرس فرض رسوم على منتجي الصلب المقاوم للصدأ "ستانلس ستيل" من الصين وتايوان وإندونيسيا للاشتباه في ممارسة هذه الشركات للإغراق في السوق الأوروبية، وهو ما سيصب في مصلحة شركات الصلب الأوروبية مثل "أوتوكومبو أويي" و"أسرينوكس".



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي فتحت تحقيقا بشأن أسعار مصدري ألواح الصلب المقاوم للصدأ الصين وتايوان وإندونيسيا، وما إذا كانت هذه الشركات تبيع منتجاتها في السوق الأوروبية بأقل من التكلفة.



يشمل التحقيق بشكل خاص ألواح وأسلاك الصلب المسحوب على الساخن، والتي تستخدم في إنتاج أنواع أخرى من الصلب وفي صناعة الأنابيب. واستورد الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي ألواح وأسلاك صلب مقاوم للصدأ مسحوب على البارد بقيمة 900 مليون يورو (مليار دولار) تقريبا من مختلف دول العالم، بحسب اتحاد منتجي الصلب المقاوم للصدأ الأوروبي "يورو فير".



وسيحدد التحقيق ما إذا كانت شحنات هذا الصلب القادمة من الصين وتايوان وإندونيسيا إلى الاتحاد الأوروبي تعتبر "إغراقا، وما إذا كانت هذه الواردات تضر بالصناعة في الاتحاد الأوروبي" بحسب ما ذكرته المفوضية الأوروبية في جريدتها الرسمية اليوم الاثنين.



جاء التحقيق الأوروبي استجابة للشكوى التي تقدم بها اتحاد "يوروفير" في 28 يونيو الماضي بالنيابة عن 4 شركات أوروبية تعمل في مجال إنتاج الصلب المقاوم للصدأ، وتمثل كل إنتاج الاتحاد الأوروبي من ألواح وأسلاك الصلب المقاوم للصدأ المسحوب على الساخن.



والشركات الأوروبية الأربع هي "أوتوكومبو" الفنلندية و"أسرينوكس" الإسبانية و"أبيرام" الهولندية و"أكساي سبيسيالي تيريني" الإيطالية التابعة لمجموعة "تيسنكروب" الألمانية.



ووفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي فإنه أمام المفوضية 8 أشهر؛ للوصول إلى قرار بشأن فرض رسوم إغراق مؤقتة على الشركات الصينية والتايوانية والإندونيسية و14 شهرا لفرض رسوم نهائية على هذه الشركات، والتي تستمر عادة 5 سنوات قبل إعادة النظر فيها.