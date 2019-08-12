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عالم

العراق: تفكيك ثلاث خلايا إرهابية واعتقال "أمير المطاحن"

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 08:23 م
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن تفكيك ثلاث خلايا إرهابية واعتقال "أمير المطاحن" في الحويجة.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية مساء اليوم الإثنين عن الوزارة قولها - في بيان - إن " مفارز مديرية استخبارات وأمن كركوك التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن، تمكنت من تفكيك ثلاث خلايا إرهابية وإلقاء القبض على أفرادها، من بينهم أمير المطاحنِ في قضاء الحويجة، حيث اعترفت الخلية بارتكابها أبشع الجرائم الإنسانية وقتل للأبرياء بدماء باردة".

وأضافت أنه "بعد التحقيق المتواصل مع أفراد الخلية الإرهابية، أدلوا بمعلومات حول أماكن نقل المواد الغذائية والعبوات الناسفة، فضلا عن قيامهم بنقل أموال لعائلات قتلى داعش الإرهابي في محافظة كركوك"، مؤكدة أن "قوة امنية مشتركة شرعت لمداهمة المكان ومصادرة المواد الموجودة بداخله".

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