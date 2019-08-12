كوزنتسوفا البطلة السابقة تنضم لقرعة الدور الرئيسي في أمريكا المفتوحة

انضمت الروسية سفيتلانا كوزنتسوفا الفائزة بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس في 2004 إلى قرعة الدور الرئيسي لنسخة العام الحالي بعد انسحاب السلوفاكية دومينيكا تسيبولكوفا.



وقال مسؤولو البطولة اليوم الاثنين، إن تسيبولكوفا انسحبت بسبب إصابة في القدم اليسرى.



وأصبحت كوزنتسوفا، المصنفة 153 عالميا، سابع بطلة سابقة في قرعة الدور الرئيسي لمنافسات البطولة التي تنطلق 26 أغسطس في نيويورك.