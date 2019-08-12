الكمار الهولندي يلجأ لملعب أدو دين هاج بعد انهيار سقف ملعبه

أعلن نادي الكمار الهولندي لكرة القدم اليوم الاثنين، استضافة فريق ماريوبول الأوكراني يوم الخميس المقبل، ضمن تصفيات الدوري الأوروبي بمدينة لاهاي، على ملعب نادي أدو دن هاج.



وقرر النادي الهولندي في وقت سابق اليوم وقف عمليات بيع تذاكر مباراته المقبلة ببطولة الدوري الأوروبي، إثر انهيار جزئي في سقف استاده.



كما أعلن الكمار عن نقل مباراته أمام جرونينجين في الدوري الهولندي إلى ملعب كارز جينز في مدينة هاج والتي تبعد حوالي 80 كم عن الكمار.



وأوضح ألكمار في بيانه "لقد تلقينا العديد من أوجه الدعم من الجماهير وأندية أخرى في الأيام الماضية".



وأضاف البيان " من الرائع إيجاد حلول قصيرة المدى لاستضافة مبارياتنا المقبلة".



وكان جزء من سقف استاد نادي الكمار قد انهار أمس الأول السبت، دون وقوع أي إصابات.



ويفترض أن يعلن خبراء المجلس الهولندي للسلامة "أو.في.في" قرارهم بشأن إمكانية فتح الاستاد مجددا من عدمها.

