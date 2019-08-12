مسجون يشنق نفسه داخل حجز قسم شرطة الضواحي في بورسعيد

أقدم مسجون بقسم شرطة الضواحي في محافظة بورسعيد، اليوم الأثنين، على الانتحار من خلال شنق نفسه داخل الحجز، مستخدمًا الفانلة الداخلية الخاصة به.



وتلقت مديرية أمن محافظة بورسعيد إخطارًا من قسم شرطة الضواحي، يفيد بالعثور على المدعو "حسين.ه.ا"، 23 عام، محبوس علي ذمة قضية مخدرات، مشنوقًا داخل الحجز الخاص بالقسم، مستخدمًا الفانلة الداخلية الخاصة به.



وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الحميات، ووضعها تحت تصرف النيابة والطب الشرعي، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.