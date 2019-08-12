٣١ اكتوبر.. افتتاح الفيلم التاريخي "أيخ ؟!" بالكاتدرائية

أعلنت اللجنة الإعلامية المسؤلة عن توزيع فيلم "أيخ؟!" داخل مصر وخارجها عن إفتتاح العرض الخاص الأول يوم الخميس الموافق ٣١ أكتوبر من العام الجاري، بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءًا.



ويشهد حفل الإفتتاح حضور عدد كبير من الشخصيات العامة الكنسية والمدنية، بجانب مجموعة من قادة الرأي العام والإعلام في مصر.



يذكر أن فيلم" أيخ؟!" فكرة وإخراج فادي عاطف وبطولة الفنان عاصم سامي، ورشيد رأفت، وكيرلس متى.



وقدم أشعار وتلحين الترانيم القس مورس رشدي "اللحن الروحاني"، وقام بترنيم المراثي الشماس أنطون إبراهيم عياد، موسيقى تصويرية الموسيقار نادر نبيل، وتنفيذ ماستر وتصميم شريط الصوت جرجس صبحي، وتصميم ماستر الترانيم بيشوي مجدي، مراجعة لغة عبرية: عمرو عادل.



وأشترك مجموعة من الفنانين صناع الدراما المسيحية في انتاجه وهم المنتج فني مينا نبيل، ومدير الإنتاج بيتر ألبرت، مونتاج ريمون عماد، ومكياج جينو، تصميم أزياء سماح معتوق، Colorist فادي ثروت، Art Director أسامة الهجان، وStylist سماح سامح، VFX: حسين محيي، Typography فادي فوزي، ومدير تصوير مينو نبيل، مساعد مخرج: كريستين عاطف ومارك إسحق، مخرج منفذ كريستين هشام وبيتر أشرف، وسيناريو وحوار فادي عاطف، وجورج عزت.