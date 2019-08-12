مشاركة توماس والافيليبي في سباق ألمانيا الدولي للدراجات

أكد جيرينت توماس وجوليان الافيليبي بطلا سباق فرنسا الدولي للدراجات (تور دو فرانس) سابقا اليوم الاثنين مشاركتهما في نسخة العام الحالي لسباق ألمانيا الدولي.



ومن المقرر أن يشارك توماس الفائز بلقب سباق فرنسا في 2018 والحائز على المركز الثاني في 2019، منذ الجولة الأولى في هانوفر في 29 اغسطس الجاري.



وتمتد جولة السباق الألماني لمسافة 703 كم.



وتصدر الافيليبي نسخة هذا العام من السباق الفرنسي لمدة 14 يوما قبل أن يحل خامسا خلف الألماني ايمانويل بوشمان، الذي يشارك بدوره في السباق الألماني.



ولن يشارك السلوفيني ماتي موهوريتش في حملة الدفاع عن لقب السباق الألماني.



ولكن من المقرر مشاركة داميانو كاروسو وفينشينزو نيبالي الفائز بألقاب سباقات فرنسا الدولي وإيطاليا الدولي وإسبانيا الدولي.