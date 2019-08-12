الفرنسي مينييه يستقيل من منصبه مدربا لكينيا

أفاد الاتحاد الكيني لكرة القدم الإثنين، أن مدرب المنتخب الوطني الفرنسي سيباستيان مينييه استقال من منصبه بموجب اتفاق مشترك وذلك على خلفية خروج المنتخب من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2020 المخصصة للاعبين الأفارقة الذي يخوضون غمار دوريات بلادهم فقط.



وقال باري أوتيينو الأمين العام للاتحاد الكيني، أن الطرفين "توصلا إلى اتفاق مشترك من أجل وضع حد لعقد المدرب"، مؤكدا أنه سيتم الإعلان قريبا عن تعيين طاقم تدريبي جديد.



في المقابل علق مينييه على استقالته على مواقع التواصل الاجتماعي بالقول "أرحل وأنا فخور بالعمل الذي انجزته وسعيد لأني أسست لقاعدة مستقبلية لهذا المنتخب".



وتابع "كان الأمر بالنسبة لي بمثابة تحديد تحديات احترافية جديدة، فيما يتوجب على الاتحاد الكيني لكرة القدم، تفعيل أدوات تحفيزية جديدة من أجل تأكيد تطوره".



وتأتي استقالة مينييه عقب خروج المنتخب الكيني من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2020 المخصصة للاعبين الأفارقة الذي يخوضون غمار دوريات بلادهم فقط، أمام تنزانيا بركلات الترجيح 1-4 بعد التعادل السلبي في مباراة الإياب في 4 أغسطس، علما أن المنتخبين تعادلا سلبا في الذهاب أيضا.



وتسلم المدرب الفرنسي مهمة الإشراف على "هارامبي ستارز" في مايو 2018، ونجح في قيادة المنتخب الكيني للتأهل للمرة الأولى منذ 15 عاما إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا التي اقيمت مؤخرا في مصر، قبل أن يخرج من دور المجموعات بعدما أوقعته القرعة في مجموعة قوية ضمت الجزائر والسنغال اللذين وصلا إلى المباراة النهائية التي انتهت بفوز محاربي الصحراء باللقب على حساب منتخب أسود تيرانغا بنتيجة 1-صفر.



ويلعب المنتخب الكيني أمام نظيره المصري في نوفمبر خلال افتتاح تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021، في مجموعة تضمه إيضا إلى جانب توغو وجزر القمر.