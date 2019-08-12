البابا تواضروس يلتقي بمسئولي الكرازة خارج مصر (صور)

نشر المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، القس بولس حليم، مجموعة جديدة من الصور للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية أثناء لقاءه بآباء خدمة بولس الرسول للكرازة.



وعقد قداسة البابا تواضروس الثاني اجتماعًا مع الآباء كهنة خدمة القديس بولس الرسول للكرازة في بلاد أفريقيا وآسيا، بحضور القمص داود لمعي المنسق العام للخدمة، الذي قدم عرضًا تفصيليًا عن نشاط هذه الخدمة، وامتدادها إلى أكثر من ثلاثين دولة، حيث تقدم خدمات طبية وتعليمية واجتماعية متنوعة.



كما كانت هناك فرصة ليعرض كل كاهن أو خادم أو خادمة النشاط الذي يقوم به في محل خدمته، وكانت كلها أخبار سارة- بحسب بيان للمتحدث الرسمي القس بولس حليم.



وانتهي اللقاء بالصلاة كما بدأ، ثم تقديم بعض الهدايا والكتب وأخذت صور تذكارية مع للكهنة وأسرهم.