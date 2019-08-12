رئيس أوكرانيا السابق: مستعد للخضوع لاختبار "كشف الكذب" على الهواء مباشرة

أعلن الرئيس الأوكراني السابق بيوتر بوروشينكو اليوم الإثنين استعداده للخضوع لاختبار "كشف الكذب" على الهواء مباشرة في التلفزيون.



ونسبت وكالة أنباء (تاس) الروسية - في نشرتها باللغة الانجليزية - إلى بوروشينكو قوله - عقب التحقيق معه بشأن تهرب محتمل من الضرائب - إنه بخصوص تصريح رئيس مكتب التحقيقات الحكومي بشأن عرضه على جهاز كشف الكذب، فهو مستعد لذلك لكن ليس في مكتب التحقيقات بل على الهواء مباشرة على قناة (برياموي) التلفزيونية.



ويخضع بوروشينكو للتحقيق بشأن تهرب من الضرائب بشأن مبيعات قناة (برياموي).



وقال بوروشينكو إنه لا يثق في مكتب التحقيقات الأوكراني أو كبار مسؤوليه وأضاف "عندما اقترحت عليهم هذا الاقتراح لم يكونوا متحمسين للغاية له".



كان رومان تروبا رئيس مكتب التحقيقات الحكومي الأوكراني قال في وقت سابق اليوم الاثنين إن بوروشينكو قد يعرض على جهاز كشف الكذب خلال جلسة الاستجواب القادمة.