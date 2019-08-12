انتظام العمل بغرفة عمليات محافظة الأقصر خلال أيّام العيد

أعلن الدكتور عماد أبو العزايم السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر ورئيس غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة خلال أيام عيد الأضحى المبارك انتظام العمل بالغرفة في ثاني أيام العيد.



وقال السكرتير العام المساعد للمحافظة إنه فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك قامت شرطة المسطحات المائية بتأمين نهر النيل من لنشات وقوات مدربة تحسباَ لأي طوارئ، وتفقد الحالة الأمنية والتأكد من التزام القائمين على معدية الأهالى بالتعريفة، وكذلك تكثيف التواجد الأمني على المسطح المائي لضبط المخالفين والتأكد من تناسب حمولة المركب مع قدرتها الاستيعابية وإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين حفاظًا على أرواح المواطنين.



وأكد أن مديرية الطب البيطرى، وبالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن، قامت بالمرور على المجازر الأساسية الخمس والتى تعمل بكامل طاقتها مجانا وللتأكد من انتظام العمل بها.



وأضاف أن مديرية الصحة أكدت على جاهزية غرف الاستقبال بجميع المستشفيات ومتابعة تواجد الأطباء فى أوقات العمل، كما تم المرور على المستشفيات بالتنسيق مع المسئولين بالمحافظة، وفى مجال التموين تم التأكد من انتظام عمل المخابز فى مواعيدها المقررة، وانتظام الحالة المرورية التى تشهدها مدينة الأقصر.



يأتى ذلك فى اطار توجيهات المستشار مصطفى الهم محافظ الاقصر بتشكيل غرفة عمليات رئيسية للعمل على مدار 24 ساعة خلال أيام العيد للمتابعة الميدانية برئاسة السكرتير العام المساعد للمتابعات الميدانية وتتصل بها غرف عمليات فرعية بجميع المدن والمراكز.