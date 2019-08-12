السويس: لم نتلق أي شكاوي أو بلاغات من المواطنين خلال ثاني أيام العيد

قال محافظ السويس، إن ثاني أيام عيد الأضحى المبارك لم يسجل أي شكاوى أو بلاغات من المواطنين بوجود حوادث على الطرق السريعة بالعين السخنة أو الطرق الرابطة مع محافظات القاهرة والإسماعيلية وجنوب وشمال سيناء.



وأضاف محافظ السويس - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين - أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين لقضاء أجازة عيد الأضحى المبارك على الشواطئ والفنادق والقري السياحية بالسويس والعين السخنة، منوها بأن نسبة الأشغال في جميع المناطق الساحلية بلغت نحو 100 %.



وأشار إلى أنه عقد اجتماعًا مع قيادات المحافظة اليوم بحضور نائب المحافظ الدكتور عبد الله رمضان لمتابعة أعمال رفع القمامة من الشوارع، حيث تأكد من انتشار فرق النظافة في جميع الشوارع والمناطق وقيامهم برفع نحو 140 طنا من المخلفات خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى.