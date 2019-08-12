تونس تفوز على صربيا في مونديال الناشئين لكرة اليد وتتأهل إلى ثمن النهائي

تأهل المنتخب التونسي لكرة اليد للناشئين إلى الدور ثمن النهائي لمونديال أقل من 19 عاما، المقام حاليا بمقدونيا إثر فوزه على نظيره الصربي (25-23) اليوم الإثنين في مقابلته الخامسة والأخيرة ضمن الدور الأول (المجموعة الرابعة).



ورفع المنتخب التونسي، بفضل هذا الفوز الثاني، رصيده إلى أربع نقاط في المرتبة الرابعة، فيما تجمد رصيد المنتخب الصربي عند نقطتين في المركز الخامس.



وكان المنتخب التونسي قد فاز على نظيره البرازيلي (26-25) في الجولة الثالثة مقابل ثلاث هزائم أمام كل من البرتغال 24-30 والمانيا 15-36 وايسلندا 20-25.



وأنهى المنتخب البرتغالي - من جهته - المجموعة الرابعة في الصدارة بعد انتصاره اليوم على البرازيل 36-29..وتتبارى المانيا مع ايسلندا من أجل المركز الثاني للمجموعة.



من جهة اخرى، تأهلت لاعبة التنس التونسية انس جابر - المصنفة 60 عالميا - إلى الجدول النهائي لدورة سيسناتي الامريكية عقب فوزها على الألمانية اندريا بيتكوفيتش المصنفة 87 عالميا (6-3 و6-0) في الدور الاخير من التصفيات. وكانت جابر تفوقت - أمس - على الأمريكية شيلبي روجرز المصنفة 296 عالميا (7-5 و2-6 و7-6).