النصر السعودي يفوز على الوحدة الإماراتي ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا

تأهل فريق نادي النصر السعودي إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا بعد فوزه على الوحدة الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين باستاد "آل نهيان" في إطار إياب دور الـ 16.



تقدم المدافع محمد برغش للضيوف بهدف في الدقيقة 27، لكن المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله أدرك هدف التعادل للنصر في الدقيقة 41، وأضاف صانع الألعاب البرازيلي جويليانو دي بولا الهدف الثاني للفريق السعودي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.



وعاد دي بولا لتسجيل الهدف الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 62، قبل أن يقلص الأرجنتيني سيباستيان تاجليابوي الفارق للوحدة بهدف عند الدقيقة 79، لكنه لم يكن كافيا للعودة في نتيجة اللقاء التي حسمها النصر لصالحه 3-2.



وبهذا الانتصار، صعد النصر السعودي إلى دور الثمانية بالفوز في مجموع لقائي الذهاب والعودة (4-3)، حيث تعادل الفريقان 1-1 في المواجهة التي أقيمت بينهما قبل أسبوع بملعب "الدرة" في الرياض.