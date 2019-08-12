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عالم

أحزاب مجلس الشيوخ الإيطالي تلتقي لمناقشة تصويت بحجب الثقة عن الحكومة

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 07:38 م
جريدة الدستور
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يلتقي قادة المجموعات الحزبية في مجلس الشيوخ الإيطالي اليوم الاثنين، لمناقشة تحديد موعد لإجراء تصويت بحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي.
وجاءت هذه الخطوة بدعوة من نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ماتيو سالفيني الذي ينتمي لحزب الرابطة اليميني المتطرف، حيث يقول إن الخلافات مع شريكه الائتلافي حزب حركة خمس نجوم الشعبوي أصبحت كبيرة للغاية ويجب إجراء انتخابات مبكرة.
وإذا لم يوافق قادة الأحزاب بالإجماع اليوم على موعد لإجراء التصويت بحجب الثقة، فسوف تحال المهمة لمجلس الشيوخ.
وإذا ما خسر كونتي في التصويت وانتهت الحكومة بشكل رسمي، فسيتحتم أن يتخذ رئيس البلاد سيرجو ماتاريلا قرارا بشأن احتمال إجراء انتخابات جديدة.
وسرت شائعات منذ أيام عن أن الحزب الديمقراطي الاشتراكي سوف يحل محل الرابطة كشريك ائتلافي لحركة خمس نجوم، وهو ما من شأنه أن يحبط خطط سالفيني.
واقترح هذه الفكرة رئيس الوزراء السابق والزعيم السابق للحزب الديمقراطي الاشتراكي، ماتيو رينزي الذي استعاد مكانته في ظل الأزمة الحكومية.
ويعتبر رينزي الانتخابات المبكرة أمرا "جنونيا". وعوضا عنها يدعو إلى حكومة انتقالية يجب أن تحصل أيضا على دعم حركة خمس نجوم.
يتمتع الحزب الديمقراطي الاشتراكي وحركة خمس نجوم بأغلبية في البرلمان ولكن تأكد أنهما خصمان سياسيان.
ولكن سالفيني انتقد بالفعل الفكرة ووصف الخطط بأنها "لا تصدق" و"غير مقبولة".
جاءت تأزم وضع الائتلاف الحكومي يوم الأربعاء عندما صوتت حركة خمس نجوم ضد مشروع بمليارات من اليورو لقطارات فائقة السرعة بين فرنسا وإيطاليا.
واقنع حزب الرابطة أغلبية من أعضاء مجلس الشيوخ بالإبقاء عليه.

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