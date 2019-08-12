تسجيل صوتي.. أحمد عز يقدم دليل يدين شقيقة زينة

طلب الفنان أحمد عز أثناء إدلائه أقواله أمام النيابة العامة في اتهام شقيقة الفنانة زينة بالتعدي عليه بالضرب في أحد فنادق الساحل الشمالي بتفريغ كاميرات المراقبة في المكان الذي شهد الواقعة، وأكد على أنها ستثبت صحة موقفه وأنه تعرض للاعتداء على يد شقيقة الفنانة.



وأدلي عز اليوم الاثنين، بأقواله أمام النيابة العامة، وسرد للنيابة تفاصيل الاعتداء عليه من شقيقة الفنانة وشقيقها، وذلك على خلفية تصادف تواجده في أحد الأماكن العامة بصحبة أصدقائه، وصحفي كان يستعد لإجراء حوار معه حول نجاح فيلمه الأخير.



وسلم الفنان للنيابة تسجيلا صوتيا يسرد تفاصيل وترتيب أحداث الواقعة، مشيرا إلى أنه تم بالمصادفة لتسجيل الحوار الصحفي وطالب النيابة العامة بتفريغه لإثبات تعرضه للاعتداء.



وتلقت شرطة السياحة بلاغًا بوقوع مشاجرة بين أحمد عز وشقيقة الفنانة زينة، وتبادلا فيها الاتهامات بالضرب والسباب والتشابك بالأيدي، لتبدأ النيابة العامة في التحقيقات.