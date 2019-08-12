"الأعلى للإعلام" يستعد لإصدار تقريره السنوي عن حالة الإعلام بمصر

يستعد المجلس الأعلى للإعلام، لإصدار التقرير السنوي منتصف أغسطس المقبل، والذي يختص بحالة حرية الإعلام في مصر خلال العام الماضي.



وقال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس، أن التقرير يشمل دراسة تحليل المضمون لمخالفات الصحف والشاشات والمواقع الإلكترونية خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى التقرير السنوي للجنة الشكاوى وتحليل مضمون اتجاهات الشكاوى في الصحف والمواقع الإلكترونية والشاشات ونسبتهم مقارنة بالعام الماضي.



وتابع "شوقي" فى تصريحات له، أن التقرير السنوي يشمل باب يختص بوسائل التواصل الاجتماعي واستعراض أكبر المخالفات الموجودة بها.



وذكر أن التقرير يشمل أنشطة المجلس وقرارته وزياراته التي أجراها بالإضافة إلى الدورات التي نظمها المجلس وخططه المستقبلية في مجال رفع الاحترافية لدى الإعلاميين.