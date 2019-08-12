انهيار بورصة الأرجنتين بعد تراجعها بنسبة 30% بعد هزيمة ماكري
الإثنين 12/أغسطس/2019 - 06:42 م
واصلت بورصة بوينس ايرس انهيارها الاثنين حيث تراجعت بنسبة 30% بعد الهزيمة المدوية للرئيس الأرجنتيني الليبرالي ماوريسيو ماكري أمام البيروني من يسار الوسط ألبرتو فرنانديز في الانتخابات التمهيدية.
وواصل مؤشر "ميرفال" انخفاضه بعد أن هبط عند الافتتاح بنسبة 10%، بعد النتائج الضعيفة التي حققها ماكري الذي يتبنى سياسات داعمة للشركات.
وتعتبر الانتخابات التمهيدية تدريبا عاما على الانتخابات الرئاسية التي ستجري في أكتوبر حيث ينوي الترشح لولاية رئاسية جديدة.
وواصل مؤشر "ميرفال" انخفاضه بعد أن هبط عند الافتتاح بنسبة 10%، بعد النتائج الضعيفة التي حققها ماكري الذي يتبنى سياسات داعمة للشركات.
وتعتبر الانتخابات التمهيدية تدريبا عاما على الانتخابات الرئاسية التي ستجري في أكتوبر حيث ينوي الترشح لولاية رئاسية جديدة.