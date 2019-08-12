انهيار بورصة الأرجنتين بعد تراجعها بنسبة 30% بعد هزيمة ماكري

واصلت بورصة بوينس ايرس انهيارها الاثنين حيث تراجعت بنسبة 30% بعد الهزيمة المدوية للرئيس الأرجنتيني الليبرالي ماوريسيو ماكري أمام البيروني من يسار الوسط ألبرتو فرنانديز في الانتخابات التمهيدية.

وواصل مؤشر "ميرفال" انخفاضه بعد أن هبط عند الافتتاح بنسبة 10%، بعد النتائج الضعيفة التي حققها ماكري الذي يتبنى سياسات داعمة للشركات.

وتعتبر الانتخابات التمهيدية تدريبا عاما على الانتخابات الرئاسية التي ستجري في أكتوبر حيث ينوي الترشح لولاية رئاسية جديدة.