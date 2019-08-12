ماينز الألماني يفقد خدمات مدافعه شتيفان بيل ثلاثة أشهر للإصابة

علن نادي (ماينز) الألماني أنه سيفتقد جهود مدافع فريق كرة القدم شتيفان بيل في بداية الموسم الجديد من (البوندسليجا)، بسبب الإصابة.



وأوضح النادي - على موقعه الرسمي اليوم الإثنين - أن اللاعب تعرض للإصابة في الكاحل الأيمن خلال مباراة الفريق في الدور الأول لكأس ألمانيا لكرة القدم.



وخرج ماينز من بطولة الكأس بخسارته في الدور الأول بهدفين دون رد أمس الأول السبت أمام مضيفه كايزر سلاوترن المنافس بالدرجة الثالثة.



ويستهل ماينز مشواره في الموسم الجديد من البوندسليجا بمواجهة مضيفه فرايبورج يوم السبت المقبل.