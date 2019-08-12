تكثيف التحريات لكشف لغز العثور على نصف جثة سيدة بترعة المريوطية

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهود البحث؛ لكشف ملابسات العثور علي أشلاء آدمية داخل جوال بترعة المريوطية، حيث يتم فحص بلاغات التغيب علي مستوي أقسام ومراكز مديرية أمن الجيزة.



ويأتي فحص بلاغات التغيب لبيان مدي وجود بلاغات باختفاء أو تغيب سيدات في العقد العمري الذي يحدده الطب الشرعي من فحص الأشلاء الآدمية.



وتلقي اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، إخطارا من غرفة النجدة بإبلاغ أهالي المريوطية، بالعثور علي جوال طافي بترعة المريوطية، بداخله أجزاء آدمية مقطعة، وانتقلت علي الفور قوات الأمن من قسم شرطة الهرم، وتبين من الفحص أن الجوال كان بترعة المريوطية أمام المجزر الآلي يحتوي على النصف الأسفل لجثة سيدة ترتدي بنطلون جينز، كما تبين أن الجزء المعثور عليه تم تقطيعه من منطقة الحوض وحتى الركبتين.



ومشطت القوات باقي المنطقة بعد الاستعانة بقوات الإنقاذ النهري، ولم تسفر عملية البحث عن أية أجزاء آدمية أخرى، وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث؛ لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية المجني عليها والجاني والدافع وراء ارتكاب الجريمة.



وأسفرت عملية الفحص الأولية، التي أجراها فريق من مباحث قسم شرطة الهرم، برئاسة العميد محمد راسخ، مفتش مباحث الهرم، والمقدم كريم عبد الواحد، وكيل فرقة غرب الجيزة، والرائد مصطفي لاشين، والرائد هاني عجلان، معاونا مباحث الهرم، أن الجوال تم انتشاله من الترعة التيار القادم من جهة أبو النمرس بجنوب الجيزة، ومازالت عملية التحري والفحص مستمرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.



