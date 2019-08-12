حبس عاطل متهم بالاتجار في الأسلحة النارية بالمرج

أمرت نيابة المرج بحبس عامل، 4 أيام علي ذمة التحقيق؛ لاتهامه بحيازة بندقيتين خرطوش بقصد الاتجار.



كانت معلومات وردت لرجال مباحث قسم شرطة المرج، تفيد قيام عامل، 53 سنة، مقيم بدائرة القسم، وله محل إقامة آخر بالمنيا، مطلوب التنفيذ عليه في حكمي "حبس جزئي"، في الإتجار بالأسلحة النارية، وتم تشكيل فريق بحث وتحري من صحة المعلومات، وبإجراء التحريات تبين صحتها.



وبناءً على إذن من النيابة العامة، تمكن رجال المباحث من ضبطه في أحد الأكمنة المعدة له، وبتفتيشه عثر بحوزته على 2 بندقية خرطوش و6 طلقات خرطوش.



وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وأقر بتحصله عليها من أحد الأشخاص، مقيم بأسيوط، جار تحديده ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.